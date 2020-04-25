В Хырдалане полицейские раздали маски местным жителям

Сегодня сотрудники Главного управления общественной безопасности МВД республики совместно с сотрудниками Абшеронского РУП провели профилактические мероприятия в Хырдалане. 

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД. 

В ходе рейда в Хырдалане были выявлены объекты и парикмахерские, не следующие правилам карантина. 

Были оштрафованы лица, покинувшие жилье без соответствующего разрешения. Сотрудники правоохранительных органов объяснили местным жителям о необходимости носить медицинские маски. В ходе просветительского мероприятия жителям Хырдалана были розданы маски.