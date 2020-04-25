https://news.day.az/society/1228213.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 18:24 по местному времени на территории Гаджигабульского района, в 29 километрах к югу от станции Али-Байрамлы зарегистрировано землетрясение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составила 3,6. Землетрясение не ощущалось.
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