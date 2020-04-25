Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане

Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус, сообщает Day.Az со ссылкой на статистические данные Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). В течение сегодняшнего дня в Азербайджане было проведено 6069 тестов на коронавирус.

В целом по всей стране, согласно данным, было проведено 120 479 тестов.

Отметим, что на сегодняшний день в нашей стране общее число фактов заражения коронавирусной инфекцией составляет 1617 человек, из них 1080 человек излечились, 21 человек скончался, 516 человек продолжают лечение в больницах особого типа, состояние 15 из них оценивается как тяжелое, состояние 21 человека оценивается как средней тяжести, состояние остальных больных - стабильное.