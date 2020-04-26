Страшное ДТП в Кюрдамире, водитель сгорел заживо

В Кюрдамирском районе в результате ДТП заживо сгорел водитель.

Как передает Day.Az, инцидент произошел минувшей ночью на автомагистрали Баку-Газах, у села Хырдапай.

Автомобиль марки BMW потерял управление и, съехав с дороги, загорелся. В результате ДТП в горящем автомобиле погиб водитель, личность которого пока не установлена.

Тело направлено на экспертизу.

Выясняются обстоятельства ДТП. 