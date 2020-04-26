https://news.day.az/society/1228251.html Страшное ДТП в Кюрдамире, водитель сгорел заживо - ФОТО
Страшное ДТП в Кюрдамире, водитель сгорел заживо - ФОТО
В Кюрдамирском районе в результате ДТП заживо сгорел водитель.
Как передает Day.Az, инцидент произошел минувшей ночью на автомагистрали Баку-Газах, у села Хырдапай.
Автомобиль марки BMW потерял управление и, съехав с дороги, загорелся. В результате ДТП в горящем автомобиле погиб водитель, личность которого пока не установлена.
Тело направлено на экспертизу.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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