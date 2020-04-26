С завтрашнего дня восстанавливается работа этих объектов

Кабинет министров Азербайджана опубликовал поэтапный план смягчения особого карантинного режима, который действует на территории страны в связи с пандемией Covid-19.

Как сообщает Day.Az, на первом этапе c 00.00 27 апреля будут полностью сняты ограничения на работу объектов и организаций в некоторых сферах. Так, в прежнем объеме начнет работать ASAN Xidmət. Кроме того, разрешено работать объектам в этих сферах:



- репетиторы и частные преподаватели (кроме групповых занятий);

- продажа книг;

- продажа газет;

- продажа канцелярских товаров;

- копировальная и типографская деятельность;

- фотоателье/фотостудии;

- услуги по уборке частного жилья;

- услуги портных;

- продажа косметики и парфюмерии;

- продажа одежды;

- продажа обуви и изделий из кожи;

- продажа золота и других украшений, услуги ломбардов;

- продажа мобильных телефонов, запчастей и аксессуаров к ним;

- продажа компьютерного оборудования;

- продажа электроники и бытовой техники

- продажа мебели;

- продажа автомобилей;

- продажа химической продукции;

- продажа цветов и растений;

- продажа сельскохозяйственной техники, запчастей и оборудования;

- продажа удобрений и агрохимических товаров.

Отмечается, что работа объектов из отмеченных выше сфер, если эти объекты расположены в торговых центрах и моллах, по-прежнему запрещена.