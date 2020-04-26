С завтрашнего дня восстанавливается работа этих объектов - СПИСОК
Кабинет министров Азербайджана опубликовал поэтапный план смягчения особого карантинного режима, который действует на территории страны в связи с пандемией Covid-19.
Как сообщает Day.Az, на первом этапе c 00.00 27 апреля будут полностью сняты ограничения на работу объектов и организаций в некоторых сферах. Так, в прежнем объеме начнет работать ASAN Xidmət. Кроме того, разрешено работать объектам в этих сферах:
- репетиторы и частные преподаватели (кроме групповых занятий);
- продажа книг;
- продажа газет;
- продажа канцелярских товаров;
- копировальная и типографская деятельность;
- фотоателье/фотостудии;
- услуги по уборке частного жилья;
- услуги портных;
- продажа косметики и парфюмерии;
- продажа одежды;
- продажа обуви и изделий из кожи;
- продажа золота и других украшений, услуги ломбардов;
- продажа мобильных телефонов, запчастей и аксессуаров к ним;
- продажа компьютерного оборудования;
- продажа электроники и бытовой техники
- продажа мебели;
- продажа автомобилей;
- продажа химической продукции;
- продажа цветов и растений;
- продажа сельскохозяйственной техники, запчастей и оборудования;
- продажа удобрений и агрохимических товаров.
Отмечается, что работа объектов из отмеченных выше сфер, если эти объекты расположены в торговых центрах и моллах, по-прежнему запрещена.
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