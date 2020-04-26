"Азеригаз" внес ясность в информацию о "подарочных 10 манатах"

Со вчерашнего вечера некоторые пользователи социальных сетей стали делиться ложной информацией о подарочных 10 манатах на смарт-карты на платежных терминалах, были опубликованы аудиозаписи и объявления.

Как сказали Day.Az в отделе по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз", что таким образом людей массово ввели в заблуждение.

"Как Производственное объединение "Азеригаз", мы просим вас не обманываться этой информацией и внимательно отнестись к нижеследующему комментарию. Существует услуга, которая называется восстановление смарт-карт. Другими словами, процесс полностью объяснен в видеоматериале, размещенном в социальных сетях. Мы говорим о том, как восстановить смарт-карту.

Например, абонент загрузил 10 манатов. В этом случае средства могут быть не загружены на карту, если вы быстро вытащите карту из терминала или в то же время возникнет проблема с интернет-передатчиками. Но факт отражается в квитанции.

Тогда абонент думает, что деньги загружены, и когда он приходит и загружает сумму на счетчик, то видит нулевой показатель. В этом случае рекомендуется заново вставить смарт-карту в платежный терминал и вновь загрузить сумму, выбрав в меню пункт "Восстановление смарт-карты". Речь идет именно об этом", - говорится в информации.