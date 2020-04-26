МВД Азербайджана предупредило лиц, имеющих разрешение

Лица, которые в период карантина передвигаются на основании служебного удостоверения или справки с места работы либо информация о которых введена работодателем в портал icaze.e-gov.az, могут перемещаться без получения соответствующего разрешения только в рабочие дни.

Как передает Day.Az, об этом Modern.az заявил глава пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана Эхсан Захидов.

По его словам, эти лица, как и другие граждане должны пользоваться системой СМС-разрешений 8103.

"Потому что данные лица получили разрешение для того, чтобы пойти на работу. Будь то журналисты, или люди других профессий, они не должны злоупотрелять данным разрешением. Нужно принять во внимание, что данные меры применяются для обеспечения здоровья граждан. Если кто-то будет злоупотрелять этим, в его отношении будут приняты соответствующие меры", - сказал Захидов.