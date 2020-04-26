Как встать в онлайн-очередь в «ASAN xidmət»

Прием граждан в центрах "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" с 27 апреля будет осуществляться путем предварительной онлайн-очереди через мобильное приложение "ASAN xidmət", веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр "108", передает Day.Az.

"ASAN xidmət" подготовил видеоинструкцию по занятию очередей, а также правилам поведения в центрах.

Представляем данное видео: