https://news.day.az/society/1228335.html Как встать в онлайн-очередь в «ASAN xidmət» - Видеоинструкция
Как встать в онлайн-очередь в «ASAN xidmət» - Видеоинструкция
Прием граждан в центрах "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" с 27 апреля будет осуществляться путем предварительной онлайн-очереди через мобильное приложение "ASAN xidmət", веб-сайт www.asan.gov.az и колл-центр "108", передает Day.Az.
"ASAN xidmət" подготовил видеоинструкцию по занятию очередей, а также правилам поведения в центрах.
Представляем данное видео:
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