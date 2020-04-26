Тяжелое ДТП в Барде, есть погибший и пострадавшие

В Бардинском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого один человек скончался, еще двое получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел на территории села Гобяр Бардинского района.

Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и Nissan. В результате водитель Nissan погиб, а водитель и пассажир "ВАЗ-2107" получили тяжелые травмы.

Оба пострадавших доставлены в Центральную больницу Бардинского района.

По факту ведется расследование.