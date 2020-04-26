https://news.day.az/society/1228373.html Тяжелое ДТП в Барде, есть погибший и пострадавшие
Тяжелое ДТП в Барде, есть погибший и пострадавшие
В Бардинском районе Азербайджана произошло ДТП, в результате которого один человек скончался, еще двое получили травмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, инцидент произошел на территории села Гобяр Бардинского района.
Столкнулись автомобили марок "ВАЗ-2107" и Nissan. В результате водитель Nissan погиб, а водитель и пассажир "ВАЗ-2107" получили тяжелые травмы.
Оба пострадавших доставлены в Центральную больницу Бардинского района.
По факту ведется расследование.
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