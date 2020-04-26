https://news.day.az/society/1228424.html "Азеригаз" приостанавливает газоснабжение котельных
"Азеригаз" приостанавливает газоснабжение котельных
С 26 апреля производственное объединение (ПО) "Азеригаз" приостанавливает газоснабжение котельных.
Как передает Day.Az со ссылкой на ПО, данный шаг предпринят на основании телефонограммы, поступившей от ОАО Azeristiliktechizat.
"Так, сегодня утром, в телефонограмме, полученной от вышеупомянутой структуры, попросили приостановить подачу газа во все котельные (кроме водонагревательных котлов) на балансе ОАО Azeristiliktechizat в связи с окончанием осенне-зимнего сезона", - говорится в сообщении.
Отметим, что несколько дней назад было рекомендовано продолжить подачу газа в котельные до 30 апреля.
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