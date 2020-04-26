С 26 апреля производственное объединение (ПО) "Азеригаз" приостанавливает газоснабжение котельных.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО, данный шаг предпринят на основании телефонограммы, поступившей от ОАО Azeristiliktechizat.

"Так, сегодня утром, в телефонограмме, полученной от вышеупомянутой структуры, попросили приостановить подачу газа во все котельные (кроме водонагревательных котлов) на балансе ОАО Azeristiliktechizat в связи с окончанием осенне-зимнего сезона", - говорится в сообщении.

Отметим, что несколько дней назад было рекомендовано продолжить подачу газа в котельные до 30 апреля.