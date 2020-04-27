В Азербайджане завершен прием обращений по выдаче единовременных выплат за апрель

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, проводится работа по доведению числа оплачиваемых общественных рабочих мест до 90 тысяч, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.

В последние дни к этим работам дополнительно были привлечены 18 тысяч человек, и число трудящихся достигло 55 тысяч.

Кроме того, число малообеспеченных лиц, охваченных программой единовременной выплаты, доведено от 200 тысяч до 600 тысяч. До сегодняшнего дня единовременная выплата назначена 400 тысячам, и выплата будет произведена еще 200 тысячам человек.

В целом, в апреле прием обращений от малообеспеченных безработных лиц и потерявших работу в связи с карантином по выдаче единовременной выплаты на портал e-sosial.az уже завершен, и продолжается их обработка.

В назначении выплат преимущество отдается принципу адресности.



В частности, особое внимание уделяется лицам, зарегистрированным до 1 апреля как безработные, потерявшим место неформальной работы во время карантина, а также с низким семейным доходом (на основании информации электронно-информационных баз).



Тем не менее, продолжаются предприниматься меры для поддержки малообеспеченных безработных лиц, а именно: этим лицам предлагаются вакансии, а также оплачиваемые общественные рабочие места; те, кто затрудняется найти работу, привлекаются к профподготовке; лицам, не имеющим материальной возможности наладить малое семейное хозяйство, оказывается поддержка в рамках программы самозанятости.



В этом году такие хозяйства с возможностью получения стабильного дохода создаются для как минимум 12 тысяч семей.



Кроме того, осуществляются меры для установления неофициально работающих лиц и оформления их на работу.



Также только в апреле минтруда совместно с социальными партнерами передали таким семьям 28 тысяч продовольственных наборов, и планируется передать еще 30 тысяч.

Наряду с этим, в апреле 12 тысячам лиц (50 тысяч членов семьи) была назначена адресная помощь, в общей сложности их число достигло 82 тысяч (340 тысяч членов семьи).