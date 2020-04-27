Ректор БВШН: Летние школы должны проводится за счет университетов в этом году

Министр образования Джейхун Байрамов провел видеоконференцию с участием ректоров вузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время видеоконференции ее участники были проинформированы о выполнении мер по минимизации угрозы распространения пандемии коронавируса, осуществляемых в соответствии с инструкциями руководства страны.

Было отмечено, что в соответствии с рекомендациями и инструкциями, которые были даны высшим учебным заведениям, в этих учреждениях проводится дистанционное обучение, начиная с марта этого года.

"На сегодняшний день более 95 000 студентов присоединились к Microsoft Teams и некоторым другим онлайн-платформам, используемым для этой цели. Кроме того, с учетом текущей ситуации в высших учебных заведениях состоялся обмен мнениями об организации процесса оценки итогов проведения обучения студентов во второй половине учебного года, и министерство дало общие рекомендации на этот счет".

Во время видеоконференции были выслушаны предложения и рекомендации по актуальным вопросам, и были проведены обсуждения.

Выступая на конференции, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов предложил, чтобы студенты, имеющие академическую задолженность, были освобождены от оплаты своего обучения в летних школах, которые организуются вузами на платной основе для таких студентов. Ректор отметил, что выдвинутое им предложение следует рассматривать как часть мер, направленных на минимизацию рисков, сопряженных с проведением обучения во время пандемии, и поддержку семей учащихся, затронутых глобальным вирусом.

Предложение было одобрено участниками конференции.