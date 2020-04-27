Почему до сих пор не разрешают открыться парикмахерским и салонам красоты?

"Люди часто обращаются в парикмахерские и салоны красоты. По этой причине данные объекты еще не открылись. Этот вопрос решают специалисты из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана. Если их не открывают на первом этапе смягчения карантинных мер, значит существует угроза".

Как передает Day.Az, об этом сказал modern.az главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев..

Исаев отметил, что открытие парикмахерских и салонов красоты может состояться на втором этапе смягчения карантинных мер.

Напомним, что решением Оперативного штаба при Кабинете министров некоторые ограничения, связанные со специальным карантинным режимом, применяемым на территории Азербайджана, были смягчены. На основе этого решения было дано разрешение на возобновление работ в ряде сфер.