https://news.day.az/society/1228632.html Отпуск сотрудников Академии наук Азербайджана продлен
Отпуск сотрудников Академии наук Азербайджана продлен
Отпуск сотрудников Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) продлен с 28 апреля до 00:00 часов 4 мая с сохранением заработной платы.
В связи с этим президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кроме того, ряду предприятий и организаций НАНА с непрерывным режимом работы рекомендуется соблюдать особые правила в рамках режима карантина в стране.
Напомним, что решением Кабмина режим особого карантина продлен до 00:00 часов 4 мая.
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