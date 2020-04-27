Отпуск сотрудников Академии наук Азербайджана продлен

Отпуск сотрудников Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) продлен с 28 апреля до 00:00 часов 4 мая с сохранением заработной платы.

В связи с этим президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев подписал распоряжение, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кроме того, ряду предприятий и организаций НАНА с непрерывным режимом работы рекомендуется соблюдать особые правила в рамках режима карантина в стране.

Напомним, что решением Кабмина режим особого карантина продлен до 00:00 часов 4 мая.