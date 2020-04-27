Обнародован прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, утром туман, юго-западный ветер утром сменится временами усиливающимся северо-западным, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-14, днем - 15-18, в Баку ночью - 12-14, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, временами дождь с усилением, прогнозируется град. Ночью и утром туман, западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью - 7-12, днем - 20-25, в горах ночью - 2-7, днем - 7-12 градусов тепла.