ВМС Азербайджана приступили к тактическим учениям

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020-й год, военно-морские силы Азербайджана приступили к тактическим учениям.

Как сообщили Day.Az в минобороны, основными целями проведения учений являются защита энергетической инфраструктуры в зоне операций Каспийского моря, планирование и проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного состава.

К учениям, проводимым в три этапа, привлечены более 20 кораблей и катеров, два вертолета, а также до 700 человек личного состава.