https://news.day.az/society/1228653.html ВМС Азербайджана приступили к тактическим учениям - ФОТО - ВИДЕО
ВМС Азербайджана приступили к тактическим учениям - ФОТО - ВИДЕО
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым плану боевой подготовки на 2020-й год, военно-морские силы Азербайджана приступили к тактическим учениям.
Как сообщили Day.Az в минобороны, основными целями проведения учений являются защита энергетической инфраструктуры в зоне операций Каспийского моря, планирование и проведение боевых операций во взаимодействии с корабельными тактическими группами, а также совершенствование умений командиров, штабов и личного состава.
К учениям, проводимым в три этапа, привлечены более 20 кораблей и катеров, два вертолета, а также до 700 человек личного состава.
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