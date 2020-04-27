В Азербайджане меры соцподдержки в связи с пандемией охватывают 48% населения

В Азербайджане меры социальной поддержки в связи с пандемией охватывают свыше 4,8 миллиона граждан (48%), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Эти меры, в первую очередь, позволили сохранить рабочие места и заработную плату до 1 млн 640 тысяч наемных работников государственного и частного секторов.

Для 2 миллионов граждан, в основном, из уязвимых групп населения, была обеспечена продолжительность выплаты видов социального обеспечения (пенсии, стипендии, пособия).

Началась реализация программы по единовременной выплате, охватывающей 600 тысяч малообеспеченных безработных лиц, в рамках программы самозанятости началось привлечение до 90 тысяч лиц к оплачиваемым общественным работам и создание минимум 12 тысяч малых семейных хозяйств.

Осуществляются работы по обеспечению адресной государственной социальной поддержкой 340 тысяч членов семьи 82 тысяч семей, страховые выплаты по безработице до 20 тысячам лиц, обеспечению продовольственной помощью 100 тысяч малообеспеченных семей.