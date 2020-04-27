В Азербайджане единовременную выплату получили уже 400 тыс. человек

Процесс обеспечения единовременной выплатой в размере 190 манатов безработных и потерявших в связи с карантином работу малообеспеченных лиц в Азербайджане продолжается, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, до сегодняшнего дня единовременные выплаты были перечислены 400 тысячам человек, и по мере рассмотрения обращений будет произведена выплата еще 200 тысячам.

Лицам, которым назначена выплата, приходит SMS на номер телефона, который они указали во время регистрации. Если в сообщении указано "Азерпочт", то для получения этой выплаты можно обратиться с удостоверением личности в любое почтовое отделение, а если указан банк - то в филиал этого банка.