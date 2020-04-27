Азербайджанские ученые выявили связь между употреблением риса и распространением коронавируса

Употребление в пищу риса в теплых странах сказалось на общей тенденции в связи с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Институт географии Национальной академии наук Азербайджана провел исследования с целью выявления возможной связи между географией пандемии коронавируса и пищевым рационом мирового населения.

Таким образом, ведущий научный работник отдела палеогеографии, доктор философии по геологии-минералогии, доцент Рашид Фаталиев, провел сравнительный анализ статистических данных Всемирной организации здравоохранения и отдельных стран, географии распространения коронавируса, климатических условий, а также данных по сельскому хозяйству, в частности производству и потреблению агропродукции.

Научный работник пришел к выводу, что сравнительно низкие темпы распространения вируса COVİD-19 и большее количество вылечившихся в таких странах как Бангладеш, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Индия, Пакистан, Филиппины и Индонезия связаны с употреблением в пищу населением этих стран риса, который богат витаминами группы В, РР, Е, каротином, а также важными для организма человека микроэлементами.

Он отметил, что результаты этих исследований должны быть серьезно изучены учеными и специалистами.