https://news.day.az/society/1228685.html Таможенники Азербайджана продолжают оказание продпомощи малообеспеченным семьям - ФОТО - ВИДЕО
Таможенники Азербайджана продолжают оказание продпомощи малообеспеченным семьям - ФОТО - ВИДЕО
Государственный таможенный комитет Азербайджана продолжает активное участие в социальных акциях в поддержку мер борьбы с пандемией коронавируса (Covid-19), сообщает Day.Az со ссылкой на комитет.
Так, сотрудники Центрального аппарата Госкомтаможни оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям и лицам старше 65 лет в Баку: "Таможенники посетили более 120 семей и раздали им продуктовые наборы, а также провели профилактические беседы, порекомендовав оставаться дома в период особого карантинного режима".
Семьи, в свою очередь, выразили признательность коллективу Государственного таможенного комитета за внимание и заботу.
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