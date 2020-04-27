В Баку ожидается сильный ветер

Завтра днем скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будет достигать 15-20 м/сек, временами 23-25 м/сек, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

С полудня завтрашнего дня до утра среды в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами сильные, прогнозируется град.

Западный ветер усилится до 15-20 м/сек, временами до 23-28 м/сек. В реках возможен подъем уровня воды.