https://news.day.az/society/1228695.html В Баку ожидается сильный ветер - Предупреждение Минэкологии
В Баку ожидается сильный ветер - Предупреждение Минэкологии
Завтра днем скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове будет достигать 15-20 м/сек, временами 23-25 м/сек, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
С полудня завтрашнего дня до утра среды в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами сильные, прогнозируется град.
Западный ветер усилится до 15-20 м/сек, временами до 23-28 м/сек. В реках возможен подъем уровня воды.
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