Управление мусульман Кавказа внесло ясность в вопрос приема документов для совершения Хаджа
Хотя прием документов для совершения паломничества Хадж в Азербайджане был временно приостановлен ввиду особого режима карантина, он не отменен полностью.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Было отмечено, что Саудовская Аравия пока не направляла какое-либо уведомление о приостановлении паломничества Хадж в связи с угрозой коронавируса.
Согласно информации, до того как в Азербайджане был введен особый режим карантина, для совершения паломничества обратились свыше 250 человек.
В УМК подчеркнули, что пока рано что-то говорить о решении в связи с отменой или проведением паломничества. В ведомстве уточнили, что решение будет принято в соответствии со сложившейся ситуацией.
Отметим, что стоимость паломничества составит 4 490 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 4 285 долларов. Это связано с ростом цен на гостиничные услуги и введением визовых сборов.
Прием документов на паломничество Хадж начался 27 января.
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