Управление мусульман Кавказа внесло ясность в вопрос приема документов для совершения Хаджа

Хотя прием документов для совершения паломничества Хадж в Азербайджане был временно приостановлен ввиду особого режима карантина, он не отменен полностью.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Было отмечено, что Саудовская Аравия пока не направляла какое-либо уведомление о приостановлении паломничества Хадж в связи с угрозой коронавируса.

Согласно информации, до того как в Азербайджане был введен особый режим карантина, для совершения паломничества обратились свыше 250 человек.

В УМК подчеркнули, что пока рано что-то говорить о решении в связи с отменой или проведением паломничества. В ведомстве уточнили, что решение будет принято в соответствии со сложившейся ситуацией.

Отметим, что стоимость паломничества составит 4 490 долларов. В прошлом году эта сумма составляла 4 285 долларов. Это связано с ростом цен на гостиничные услуги и введением визовых сборов.

Прием документов на паломничество Хадж начался 27 января.