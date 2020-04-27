Минобразования об учителях, желающих сменить место работы

Кандидаты, которые в установленный срок пройдут регистрацию и подтвердят свои электронные заявки, получат возможность сменить место работы.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, ввиду того, что смена места работы учителей осуществляется в этом году в электронном порядке, в организации конкурса никаких помех не предвидится.

Также нет какого-либо решения об отмене конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учреждения, который, как правило, проводится в летние месяцы. В настоящее время в связи с организацией этапов экзамена и собеседования конкурса продолжаются необходимые мероприятия.

Общественность будет подробно проинформирована в случае, если будут приняты соответствующие решения с учетом сложившейся в стране санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом COVİD-19.