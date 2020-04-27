Популярный повар Кянан Бадалов: «Приятно, что мои видео смотрят люди по всему миру»

Day.Az представляет интервью с популярным поваром Кянаном Бадаловым, который рассказал о том, что любит готовить больше всего, как попал на Taste life, и многое другое.

Я не считаю себя профессиональным поваром и до сих пор отношусь к этому, как к хобби. Любовь к готовке у меня с детства, так как домашние любили готовить разнообразные блюда и дом всегда был полон гостей, которые собирались за накрытым столом. Это приятные воспоминания, которые повлияли на мою дальнейшую жизнь.

Долгое время я работал в ресторанном бизнесе. 5 лет был директором ресторана французской кухни, где продукты привозились из Люксембурга. Там я для себя открыл разнообразие мировой кухни и вкусов. После этого мои командировки превратились в гастрономические путешествия. Сейчас я руковожу компанией, которая не имеет никакого отношения к кулинарии. Думаю, если человек профессионал и любит свое дело, то он будет рано или поздно оценен.

Процесс приготовления пищи для меня - некая медитация, во время которой я расслабляюсь и чувствую себя в безопасности. А результат - это приятное времяпровождение с друзьями и родственниками.

Предпочитаю национальную кухню и мясные блюда. Люблю готовить всё, но, думаю, мангал с живым костром в компании друзей сложно чем-то заменить. В этом есть что-то естественное и первобытное.

Каждая национальность имеет свои сильные и слабые стороны. Думаю, наш желудок, который способен выдержать мороженое и торт после плова в 12 часов ночи на свадьбе, - это счастье нашего народа. Но если у человека проблемы с метаболизмом, то, безусловно, нужно соблюдать диету.

Я читаю кулинарные книги, смотрю разные ролики в соцсетях, нахожу новые рецепты и идеи. Из азербайджанских поваров мне очень нравится Рафаэль Юсупов, из зарубежных - Рэймонд Бланк.

Не думал становиться популярным. Я просто делился своими видео с друзьями в социальных сетях. Мое видео приготовления хаша на канале в YouTube набрало более 7 миллионов просмотров. А Интернет-проект Taste life с многомиллионной аудиторией написал мне и попросил разрешение на то, чтобы поделиться моим видео. Я, конечно же, согласился. Было приятно, что мои видео смотрят люди по всему миру.

Человек, который ведет блог, в первую очередь, должен быть естественным и не думать о материальной стороне дела. Тогда его ждет успех.

Н. Гасымова