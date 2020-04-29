Даже если нас ждет вторая волна COVID-19, она будет в разы слабее нынешней

Поэтапный выход из карантина можно оценивать только положительно. Все сделано правильно. Как поэтапно осуществлялся ввод карантинных мер, так же поэтапно они и отменяются.

Об этом сказал в интервью Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB, член Оперативного штаба при Кабинете министров, врач-инфекционист Васиф Алиев.

По словам специалиста, единовременное открытие всех объектов и учреждений, снятие одновременно всех ограничений может привести к изменению не в лучшую сторону эпидемической ситуации, находящейся сейчас под контролем.

"В целом вирус распространился довольно широко. Есть множество асимптоматических носителей инфекции, которые перенесли болезнь бессимптомно и даже сами порой не зная, что являлись носителями COVID-19. Эти люди выздоравливают сами, не обращаясь к врачам. Однако отсутствие симптомов не исключает того, что носители вируса представляют опасность для окружающих. Необходимо поэтапное смягчение карантина, чтобы не допустить резкого увеличения количества людей на улицах и в транспорте.

Длительное пребывание людей в карантине негативно влияет на них и с психологической, и с материальной точек зрения. Ущерб наносится и экономике страны. Поэтому наступило время для начала смягчающих мер. Должно возобновить работу производство, восстанавливаться бизнес и так далее. На мой взгляд, открытие предприятий и организаций тоже будет происходить постепенно, с определенным графиком рабочих часов", - отметил представитель TƏBİB.

Но смягчение не означает, что нужно перестать соблюдать осторожность, подчеркнул врач. Мы должны двигаться к выходу из режима жесткого карантина, продолжая соблюдать меры личной защиты и социальной изоляции. Тема вирусоносителей еще долгое время будет оставаться актуальной, такие вопросы не могут решаться быстро, поэтому все указанные меры должны соблюдаться и после завершения карантина. Да, маски не обязательно носить на открытом воздухе, но в транспорте, в местах большого скопления людей они необходимы, отметил Васиф Алиев.

"Граждане не должны думать, что с завершением карантина вирус исчезнет. Инфекция еще долго будет с нами. Еще раз хочу повторить: очень многие переносят коронавирусную инфекцию очень легко или вообще без симптомов.

На сегодня эпидемическая ситуация развивается в позитивном русле. Тем не менее, нельзя говорить, что второй волны не произойдет. Она возможна, но, на мой взгляд, если она и придет, то будет намного слабее предыдущей, потому что вирус со временем теряет свою вирулентность", - сказал глава рабочей группы TƏBİB.

Лейла Таривердиева