ГЭЦ Азербайджана разместил новые тестовые экзамены на портале otk.az

На портале otk.az Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) определил бесплатными до июля 2020 года все выпускные и приемные экзамены для азербайджанского и русского секторов 9-х и 11-х классов, а также приемные тестовые экзамены государственной службы и резидентуры, сообщает Day.Az со ссылкой на Центр.

С 29 марта на портале по более, чем 40 видам бесплатных экзаменов зарегистрировано 74 334 записи от 28883 пользователей (некоторые записались на несколько экзаменов).

Сегодня на портале добавлены новые бесплатные пробные экзамены в соответствии с моделью выпускного экзамена (первый тур приемного экзамена) для учащихся 11-х классов, а также оценочные задания по учебникам "Азербайджанский язык" и "Математика" для учащихся 4-х классов. Здесь представлены тестовые блоки из 10 заданий по каждому из 8 разделов учебника "Азербайджанский язык" и по 6 разделам учебника "Математика".

Учащиеся могут по этим материалам проверить усвоение тем.