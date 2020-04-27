Джейхун Байрамов: Телеуроки помогли 1,6 млн учеников в период карантина

Телеуроки помогли 1,6 млн учеников в период карантина.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, с третьего марта учебный процесс был приостановлен, и министерство с этого же дня начало анализировать процессы для того, чтобы минимизировать последствия этого вынужденного простоя для учащихся. "Буквально через неделю, с 11 марта на канале "Медениййет" был запущен проект телеуроков - это позволило обеспечить трансляцию уроков на всю страну", - заявил министр.

Он сообщил, что 29 апреля в эфир выйдет 1000-й выпуск проекта "Телеуроки".

"Порядка 1,6 млн учащихся воспользовались возможностью, которую представили именно эти телетрансляции. Азербайджан - первая страна в регионе, которая запустила подобный проект. Только через месяц другие страны региона запустили похожие инициативы", - сказал министр.