В Азербайджане готовят планы проведения выпускных и приемных экзаменов.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

"Готовится несколько планов и сценариев - эту работу мы проводим в тесном сотрудничестве с Государственным экзаменационным центром. Разумеется, то в какой форме они будут проводиться, зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране", - сказал Байрамов, добавив, что как только будет принято решение, общественность будет об этом оперативно проинформирована.

По его словам, каждый шаг, который предпринимает и будет предпринимать министерство, в первую очередь, будет зависеть от вопросов защиты здоровья и безопасности граждан страны.

"Система образования в нашей стране охватывает порядка 2 миллионов человек. Первые же ограничения, введенные в стране, коснулись конечно же, системы образования, учитывая ее охват и влияние на эпидемиологическую ситуацию. Сейчас карантинный режим смгячается, но сектор образования не может быть первым, в котором эти ограничения будут смягчаться, в первую очередь, ради безопасности учеников и преподавателей", - заявил министр.

Он отметил, что все усилия ведомства сейчас направлены на то, чтобы максимально донести программу до учащихся с учетом имеющихся ограничений, а также минимизировать их отставание. "Конечно же, еще одна важная задача - обеспечить нормальный учебный процесс в грядущем учебном году", - добавил Байрамов.