Джейхун Байрамов: Государство проводит подготовку к оплате обучения студентов уязвимой группы

В настоящее время проводится подготовительная работа по оплате государством обучения студентов, относящихся к уязвимой группе.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, после информации о пандемии в Азербайджане начали предпринимать специальные превентивные меры: "Второго марта было принято решение о приостановлении учебного процесса на всей территории Азербайджана. Это было одно из первых решений в рамках борьбы с пандемией. В 12 странах мира также стали осуществляться аналогичные ограничительные меры. Позднее 191 страна мира приняла подобное решение. Это показатель того, насколько внимательно государство относится к населению. Уже обсуждаются вопросы о смягчении ограничительных мер, но следует учесть, что каждый гражданин Азербайджана должен проявлять ответственность и соблюдать правила, чтобы не последовало решение о возобновлении ограничений".

Министр добавил, что 95 тысяч студентов пользуются онлайн-платформой, и для расширения этого проекта проводятся работы.

Байрамов добавил, что сегодня каждый второй в вузах обучается за государственный счет: "Однако пандемия негативно отражается на вопросах занятости. В рамках программы поддержки, принятой 13 апреля, обучение за весенний семестр 2019-2020 учебного года и осенний семестр 2020-2021 учебного года студентов, относящихся к уязвимой группе, будет оплачена государством, и сейчас идут подготовительные работы в этом направлении".