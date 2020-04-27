"Здесь нужен особый подход, мы обратимся в Кабмин"

Студенты последних курсов вузов в Азербайджане могут надеяться на решение их вопросов, связанных с военной службой.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, комментируя вопрос журналистов о том, не придется ли выпускникам вузов служить в армии 1,5 года из-за карантина.

"Большинство из них уже с февраля находились на производственной практике. Завершить ее большинство просто не успело из-за введенных ограничений. Мы учитываем похожий опыт других стран, оказавшихся в такой же ситуации, консультации непосредственно с вузами", - отметил Байрамов.



По его словам, здесь может быть проявлен особый подход. "Что касается воинского призыва и сроков службы выпускников этого года, если студенты не успеют завершить получение высшего образования из-за карантина, то, думаю, их вопрос будет решен в позитивном ключе. Мы поднимем этот вопрос перед Кабинетом министров", - добавил Байрамов.



Отметим, что срок военной службы по призыву в Азербайджане составляет год или полтора года - в зависимости от наличия у призывника высшего образования.