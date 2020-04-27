Джейхун Байрамов сделал заявление о возобновлении учебного процесса

"Мы начали постепенно смягчать меры. Проанализировав текущую ситуацию, будут предприняты соответствующие шаги для возобновления учебного процесса".

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что сектор образования не может быть в числе первых, когда принимаются решения о мерах по смягчению.

"Это может быть обсуждено на следующем этапе. Для того, чтобы учащиеся не отставали от учебной программы мероприятия будут продолжены. В случае необходимости в ближайшие месяцы будет предотвращено их отставание средствами поддержки в онлайн-режиме", - сказал Джейхун Байрамов.