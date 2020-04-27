В Азербайджане разрабатываются правила по проведению индивидуального обучения.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, согласно принятому на прошлой неделе решению с этой недели разрешена деятельность репетиторов.

"Осуществляя данную деятельность, крайне важно соблюдать требуемую дистанцию. В связи с этим готовятся соответствующие правила. Они будут опубликованы на днях. В соответствии с текущими нормами, ограничения носят не количественный, а временной характер", - подчеркнул Джейхун Байрамов.