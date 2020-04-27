В Азербайджане на приемных экзаменах в вузы будут применяться другие стандарты.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az.

По его словам, при осуществлении смягчающих мер будет проводиться очень серьезный мониторинг: "Решения по образовательному сектору будут приниматься с учетом этих вопросов. Министерство образования проводит подготовку к оперативному принятию решений".