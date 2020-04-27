Джейхун Байрамов прояснил ситуацию с «Последним звонком» в этом году

Министр образования Джейхун Байрамов прояснил ситуацию с проведением "Последнего звонка" в этом году.

Как сообщает Day.Az, Дж.Байрамов отметил, что "Последний звонок" занимает особое место в жизни каждого человека.

"Но нужно безошибочно определять приоритеты. Учащиеся 11-го класса - достаточно зрелые люди. Это мероприятие можно провести и в дальнейшем. Я не исключаю и того, что некоторые наши учащиеся, продемонстрировав креативность, могут провести его и в онлайн-режиме. Я думаю, что все мы, проявив ответственность, должны временно отказаться от проведения массовых мероприятий", - сказал он.