В Азербайджане из приемных экзаменов могут исключить некоторые темы

В Азербайджане вопросы по темам, которые не были пройдены, за последние месяцы могут быть исключены из приемных экзаменов.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, выпускные экзамены для 11-классников в прошлом году были проведены в апреле.

"Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сообщил, что вопросы по темам апреля и мая не включены в экзамены. Вступительные экзамены проводятся в июне, и ГЭЦ заранее объявляют программу. В настоящее время проводятся и онлайн-уроки, но вопросы по темам, которые не были пройдены, за последние месяцы могут быть исключены из приемных экзаменов", - сказал Джейхун Байрамов.