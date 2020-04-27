Замминистра: Ведется обсуждение в связи с приемом в первый класс

"Ведется обсуждение в связи с приемом в первый класс".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказала замминистра образования Махаббат Валиева.

Замминистра отметила, что часть детей, получающих дошкольное образование, прошла собеседование: "В связи со сложившейся ситуацией провести собеседование с 300 детьми не удалось. Мы рассмотрим вопросы, связанные с этими детьми и онлайн-собеседованием в связи с приемом в русский сектор. Также согласно решению, принятому в связи со смягчением карантинного режима, мы обсудим возможность очных собеседований".