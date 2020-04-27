Госкомитет по работе с диаспорой продолжает оказание помощи остающимся в Минске гражданам Азербайджана

Благодаря материальной помощи Государственного комитета по работе с диаспорой 22 гражданина Азербайджана, которым не удалось вернуться из Республики Беларусь на родину, с 6 апреля размещены в отелях, где полностью обеспечено их нормальное проживание.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, находящиеся в Минске наши соотечественники во второй раз обратились в Государственный комитет в связи с окончанием срока проживания в отеле. Государственный комитет оказал содействие продлению срока их проживания в отеле и взял на себя оплату всех расходов до 30 апреля.

Эльман Ханкишиев, находящийся в настоящее время в Минске и информирующий о положении пребывающих там 22 наших граждан, сказал: "B этот сложный момент наше государство оказало нам как материальную, так и моральную поддержку. Государственный комитет по работе с диаспорой обеспечил нас местом проживания и оплатил все расходы. Выражаем руководству страны признательность за проявленные внимание и заботу".

В госкомитете отметили, что большинство 22 граждан - это наши соотечественники, прибывшие из различных стран в Минск с целью возвращения в Азербайджан.