Миграционная служба Азербайджана изменила порядок предоставления услуг иностранцам

В связи с решением Кабинета министров о смягчении с 27 апреля части ограничений, введенных в связи с особым режимом карантина на территории страны, Государственная миграционная служба Азербайджана внесла изменения в организацию работы по сферам услуг, предоставляемым иностранцам.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Госслужбе, с 27 апреля 2020 года обращения в связи с регистрацией иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в нашей стране, получением разрешений на временное и постоянное проживание, на работу, установлением принадлежности лица к гражданству Азербайджана будут приниматься в центрах "Службы ASAN". В этом случае прием иностранцев в центрах "Службы ASAN" будет осуществляться путем предварительной резервации очереди посредством мобильного приложения "Служба ASAN", сайта www.asan.gov.az и Сall-центра 108.

При получении готовых удостоверений (разрешений) (в случае не отправки в электронном порядке) необходимо предоставить подлежащие нотариальному заверению документы, соответствующие медицинские справки. Удостоверения разрешения могут быть получены по городу Баку - в Бакинском региональном миграционном управлении, по другим регионам - в региональных миграционных управлениях. Лица, желающие получить удостоверения в соответствующих центрах "Службы ASAN", могут связаться с Сall-центром (012) 919 Службы.

Иностранцам, чей срок временного пребывания в стране был продлен в период режима карантина, не обязательно обращаться в Отделы (отделения) приема. Решение об этом эти лица могут получить посредством интернет-страницы Службы (https://eservice.migration.gov.az/public/application-track). Оплатив в электронном порядке посредством Правительственного Платежного Портала, системы "Asan Pay" и через терминалы "ExpressРay" государственную пошлину, эти лица смогут на законных основаниях оставаться в стране.

Обращения в связи с приемом, восстановлением и прекращением гражданства Азербайджана будут приниматься в региональных миграционных управлениях.

Прием иностранцев в Бакинском региональном миграционном управлении будет осуществляться путем предварительной резервации онлайн-очереди, посредством мобильного приложения "MigAZ" или интернет-страницы Службы (https://onlinequeue.migration.gov.az), в других региональных миграционных управлениях - в индивидуальном порядке.

Также с 27 апреля будут приниматься обращения иностранцев в Госслужбу в связи со случаями нарушения миграционных правил.

В Службе вновь подчеркнули, что можно обратиться в Государственную миграционную Службу в электронном порядке для того, чтобы воспользоваться оказываемыми услугами. Лично обращаться в Отделы (отделения) приема рекомендуется в случае возникновения особой необходимости.

Для дополнительной информации просьба отслеживать интернет-страницу www.migration.gov.az, социальные аккаунты Службы в Facebook и Twitter или звонить в Сall-центр (012) 919.