https://news.day.az/society/1228925.html В Азербайджане за нарушение карантина оштрафованы более 42,3 тыс. водителей
В Азербайджане за нарушение карантина оштрафованы более 42,3 тыс. водителей
За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 27.04.2020 до 00:00 28.04.2020 сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции задержаны 967 водителей. Они были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.
Как сообщили Day.Az в Управлении, в целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики, привлечены к административной ответственности 42371 участник движения.
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