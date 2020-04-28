https://news.day.az/society/1228996.html Когда в Азербайджане снимут запрет на проведение свадеб и траурных церемоний? - Главный инфекционист
Когда в Азербайджане снимут запрет на проведение свадеб и траурных церемоний? - Главный инфекционист
"Траурные церемонии могут быть разрешены после 4 мая".
Как передает Day.Az, об этом Ölkə.Az сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.
По его словам, вопрос о разрешении проведения свадебных и траурных церемоний после 4 мая может быть поставлен только после того, как Оперативный штаб при Кабинете министров полностью изучит ситуацию и посчитает снятие ограничений целесообразным.
"То есть разрешение на проведение свадеб и траурных церемоний будет определяться в зависимости от состояния пандемии", - сказал Джалал Исаев.
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