Когда в Азербайджане снимут запрет на проведение свадеб и траурных церемоний?

"Траурные церемонии могут быть разрешены после 4 мая".

Как передает Day.Az, об этом Ölkə.Az сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, вопрос о разрешении проведения свадебных и траурных церемоний после 4 мая может быть поставлен только после того, как Оперативный штаб при Кабинете министров полностью изучит ситуацию и посчитает снятие ограничений целесообразным.

"То есть разрешение на проведение свадеб и траурных церемоний будет определяться в зависимости от состояния пандемии", - сказал Джалал Исаев.