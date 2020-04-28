В Баку автомобиль насмерть сбил 14-летнего велосипедиста

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, 27 апреля около 15.00 в поселке Шаган Хазарского района житель поселка, ранее судимый Х.Рзаев на автомобиле "МАЗ" сбил 14-летнего велосипедиста Башира Джалалова. От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

В Управлении полиции Хазарского района ведется следствие.