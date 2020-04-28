Когда в Азербайджане откроются парикмахерские и салоны красоты?

"После 4 мая будут предприняты шаги в соответствии с ситуацией, после чего могут быть открыты парикмахерские и салоны красоты".

Как передает Day.Az, об этом Ölkə.Az сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, после 4 мая, в зависимости от ситуации, режим карантина будет еще более ослаблен.

"Поскольку режим карантина постепенно ослабевает, будет разрешена деятельность ряда сфер. Ситуация будет изучена и будут приняты соответствующие меры. Все будет решаться в зависимости от ситуации", - сказал Джалал Исаев.