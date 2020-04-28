https://news.day.az/society/1229024.html Когда в Азербайджане откроются парикмахерские и салоны красоты? - Официально
Когда в Азербайджане откроются парикмахерские и салоны красоты? - Официально
"После 4 мая будут предприняты шаги в соответствии с ситуацией, после чего могут быть открыты парикмахерские и салоны красоты".
Как передает Day.Az, об этом Ölkə.Az сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев.
По его словам, после 4 мая, в зависимости от ситуации, режим карантина будет еще более ослаблен.
"Поскольку режим карантина постепенно ослабевает, будет разрешена деятельность ряда сфер. Ситуация будет изучена и будут приняты соответствующие меры. Все будет решаться в зависимости от ситуации", - сказал Джалал Исаев.
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