https://news.day.az/society/1229039.html Госкомитет Азербайджана: Необходимо повышение профессионализма школьных психологов
Госкомитет Азербайджана: Необходимо повышение профессионализма школьных психологов
Для предотвращения случаев уклонения от обучения девочек есть необходимость в повышении профессионализма школьных психологов.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend заместитель заведующего отделом проблем женщин и гендерных вопросов Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сабина Талышинская.
Она добавила, что для недопущения ранних браков и случаев уклонения от обучения девочек проведена работа по просвещению, которая уже дает положительные результаты.
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