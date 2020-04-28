В UNEC стартовал Международный форум

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) с целью участия в глобальных обсуждениях в сфере дистанционного высшего образования и внесения соответствующего вклада в новую модель высшего образования в связи с дистанционным высшим образованием дает старт предусмотренному на ежегодное проведение Международному форуму, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первый онлайн форум состоится 1 мая в 16:00 часов. Модератор форума - ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов. Форум, объединяющий на одной платформе азербайджанских ученых Германии, Турции, Канады, Англии и США, будет проводиться на азербайджанском языке. Азербайджанские ученые, работающие в ведущих высших учебных заведениях мира, поделятся на форуме своими взглядами в связи с дистанционным обучением.

Любой человек, интересующийся дистанционным высшим образованием, может принять участие в форуме.

За онлайн форумом можно будет наблюдать через официальную страницу Facebook UNEC (facebook.com/uneceduaz), канал Youtube (youtube.com/unecofficial) и в прямом эфире сайта unec.edu.az.

Представляем ученых, которые будут выступать на форуме, и темы их докладов:

Проф. Месуд Эфендиев, Мюнхенский технический университет, Германия -"Дистанционное высшее образование с возможностями и рисками; лекция, семинар и оценка".

Проф. Исмихан Байрамоглы, Измирский экономический университет, Турция - "О значении качественной и технологической инфраструктуры в модели дистанционного высшего образования".

Проф. Ильхам Ахундов, Университет Ватерлоо, Канада - "Преимущества и проблемы дистанционного высшего образования".

Проф. Нигяр Гашимзаде, Даремский университет, Объединенное Королевство - "Онлайн обучение: на основе опыта Открытого университета Объединенного Королевства".

PhD. Аббас Абасов, Колумбийский университет, США - "Организация и качественное измерение дистанционного высшего образования".