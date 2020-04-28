За продажу поддельных справок задержан руководитель компании

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД продолжают принимать меры в отношении нарушителей особого карантинного режима.

Как сообщили Day.Az в МВД, задержан житель Шеки Орхан Алекперов, продававший отдельным лицам справки для предъявления их на полицейских постах и свободного передвижения. Справки продавались за 60-100 манатов от своего имени - директора несуществующего ООО "Vest Corporation".

Полиция установила, что Алекперов зарегистрировал на сайте icaze.e-gov.az 18 граждан, включая себя, составил фальшивые трудовые договоры.

Во время обыска в квартире задержанного были обнаружены и изъяты поддельные справки, пустые бланки, печати и другие вещественные доказательства.

По факту в Главном управлении ведется следствие, Алекперов и другие лица задержаны и привлечены к ответственности.