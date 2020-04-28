Фонд Nargis обеспечил продуктами питания 230 малоимущих семей

В связи с пандемией коронавируса с момента введения специального карантинного режима на территории Азербайджана Фонд Nargis ведет активную благотворительную деятельность. В частности, как сообщалось ранее, Фонд Nargis провёл акцию помощи пожилым людям.

Как сообщили Trend представители Фонда Nargis, в организацию также стали поступать многочисленные обращения с просьбой о помощи от людей разных категорий и возрастов, передает Day.Az.

По этой причине с 14 апреля Фонд Nargis продлил акцию помощи, а также призвал всех неравнодушных, желающих поддержать малообеспеченных граждан, присоединиться к ней.

В рамках благотворительной акции руководством Фонда Nargis было выделено 5 744 маната и 5 000 евро. Акцию помощи также поддержали анонимные благотворители и Bank Pespublika. Ими было перечислено 2 790 манатов и 5 000 манатов соответственно. Таким образом общая сумма, собранная в рамках благотворительной кампании, составила 22 639 манатов. Благодаря собранным средствам для 230 малообеспеченных семей были подготовлены, а также доставлены по адресам коробки с продуктами питания на месяц. Каждая коробка включает в себя следующие продукты: сливочное масло высокого качества, масло растительное, сливки, сыр, сметана, свежее мясо, курица, картофель, лук, чечевица, гречка, рис, мука, макароны, спагетти, чай, печенье различных видов, сахарный песок, сахар, конфеты.

Кроме того, каждая семья была обеспечена средствами гигиены. Компания Laric Chemical предоставила всем семьям антибактериальные средства. В рамках кампании Главное Управление культуры города Баку предоставило 300 штук медицинских масок. Компанией Huggies были выделены подгузники семьям с маленькими детьми. Упаковка и оперативная доставка продуктов питания до каждого адресата осуществлялась компанией Nuush.az.

Фонд Nargis желает всему Азербайджанскому народу прекрасного месяца Рамазан и скорейшей общей победы над вирусом!