ПО «Азеригаз» обратилось в МВД в связи с распространившейся ложной информацией

ПО "Азеригаз" обратилось в МВД с телефонограммой о том, что в последние дни в соцсетях распространяется провокационная информация, сообщает Day.Az со ссылкой на Объединение.

В обращении говорится, что в соцсетях распространилась ложная информация об "Азеригаз": "В соцсетях Youtube, Facebook, а также в WhatsApp и в İnstagram неизвестный (или неизвестные) распространил путем голосовых сообщений и объявлений недостоверную информацию о том, что оператор возвращает последние выплаты, сделанные посредством smart-карт. Поэтому ночью 26 апреля перед платежными терминалами E-manat, MilliÖn в некоторых маркетах, работа которых разрешена, возникли очереди, что нарушает правила карантина и изоляции".

В "Азеригаз" подчеркнули, что эта операция может повредить smart-карты абонентов, блокировать их, а также привести к материальному ущербу, нанесенному как оператору, так и потребителям: "Учитывая вышеизложенное, с целью пресечения распространения такой информации провокационного характера, ПО "Азеригаз" просит МВД дать указание по установлению и привлечению к ответственности круга виновных лиц (лица) для принятия мер, предусмотренных законодательством".