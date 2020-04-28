https://news.day.az/society/1229156.html В Азербайджане выявлено 39 случаев инфицирования коронавирусом, 59 человек вылечились
В Азербайджане выявлено 39 случаев инфицирования коронавирусом, 59 человек вылечились
В Азербайджане выявлено 39 случаев инфицирования коронавирусом, 59 человек вылечились
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлено 1717 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1221, скончались 22 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 474 лиц, из них состояние 15 оценивается как тяжелое, 22 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 132640 тестов.
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