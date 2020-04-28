В ближайшие дни в Азербайджане запустят подсистему оплаты обучения студентов

В Азербайджане в ближайшие дни будет запущена централизованная подсистема для оплаты со стороны государства обучения студентов из социальной уязвимой группы.

Об этом, выступая на онлайн-конференции "Влияние пандемии на сферу образования", сказал советник министра образования Эльнур Мамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, студенты смогут напрямую обращаться через эту подсистему.

"Поскольку подсистема интегрирована в системы соответствующих госструктур, студенты смогут в режиме реального времени проверить, соответствуют ли они критериям, определенным Кабмином", - сказал Мамедов.

Советник отметил, что в настоящее время в системе высшего образования за счет государства учатся 17 тысяч студентов, относящихся к уязвимой группе населения.

Напомнив, что в Азербайджане каждый второй студент учится за счет государства, Мамедов добавил, что в 2020 году принято решение об оплате обучения примерно 20-22 тысяч человек, относящихся к социально уязвимой группе, для чего выделено 40 млн манатов.