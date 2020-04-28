Министры здравоохранения стран-членов Тюркского совета приняли решение в связи с пандемией

На сегодняшней встрече министров здравоохранения стран-членов Тюркского совета, оговорены решения по выполнению положений Бакинской декларации, принятой ранее на Саммите Тюркского совета, сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Согласно этим решениям, в рамках Тюркского совета будет налажено сотрудничество в сфере здравоохранения и создана Совместная Рабочая группа, состоящая из экспертов стран-членов.

В борьбе с пандемией COVİD-19 и другими опасными инфекциями будет расширена профилактика, диагностика, лечение, эпидемиологический контроль, информационный обмен и обмен опытом в сфере научных исследований.

С целью расширения сотрудничества и координации по COVİD-19 и другим опасным инфекциям будет создан Особый механизм сотрудничества из экспертов надлежащих министерств стран-членов/наблюдателей, и его деятельность будет регулироваться Секретариатом Тюркского совета.

Во время пандемии будут проведены оценка управления клиниками, лабораторной диагностики и спроса на медицинское оборудование, особенно аппаратов жизнеобеспечения, а также обмен опытом и создание совместных групп из специализированных медицинских специалистов.

Кроме того, будет развиваться сотрудничество в сфере разработок новых методов лечения и профилактики опасных инфекционных заболеваний, в том числе, изготовления соответствующих вакцин, фармакологической продукции и схем лечения.

Также будут организованы онлайн-тренинги, внедрены программы развития знаний и навыков для медицинских специалистов по COVİD-19 и другим опасным инфекционным заболеваниям.